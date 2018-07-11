Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9937 RUR   0.0274 GBR   2.2541 TRY   0.3604

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.11 Brent   78.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 37° Завтра 26° 37° 13 Июл 24° 33° 14 Июл 24° 33°

Здравоохранение 11.07.2018 13:10

Pfizer согласилась отложить повышение цен на лекарства после разговора с Трампом

Американская фармкомпания Pfizer приняла решение отложить повышение цен примерно на 100 препаратов после "продолжительных переговоров" главы компании Яна Рида с президентом США Дональдом Трампом.

Компания столкнулась с жесткой критикой, как со стороны Д.Трампа, так и других, когда объявила о повышении цен на ряд лекарств с 1 июля.

В частности, Д.Трамп заявил, что Pfizer "должно быть стыдно" за свои действия.

После встречи Я.Рида с Д.Трампом компания сообщила, что отложит повышение цен, чтобы дать президенту США время на проведение реформы в американской системе здравоохранения.

Pfizer вернет цены на фармпрепараты к уровням, на которых они находились до 1 июля. Цены останутся на этих уровнях до конца текущего года или до тех пор, пока план президента по ограничению стоимости лекарств не вступит в силу, если это произойдет раньше конца года, отмечается в сообщении компании.

"Pfizer разделяет беспокойство Д.Трампа о пациентах и его приверженность предоставлению доступной медицинской помощи", - заявил Я.Рид.

Д.Трамп немедленно отреагировал на решение Pfizer. "Мы приветствуем это решение Pfizer и надеемся, что другие компании сделают то же самое", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ФАРМКОМПАНИЯ, ТРАМП, РЕШЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]