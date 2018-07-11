Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9937 RUR   0.0274 GBR   2.2541 TRY   0.3604

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.11 Brent   78.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 37° Завтра 26° 37° 13 Июл 24° 33° 14 Июл 24° 33°

ТЭК 11.07.2018 13:22

Суточный транзит российского газа через ГТС Украины в Европу вырос на 10% - советник министра энергетики

Суточный транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в Европу вырос на 10% - до 270 млн куб. м, сообщил советник министра энергетики Украины Максим Белявский.

"По оперативной информации суточный транзит газа через украинскую ГТС в Европу вырос на 10% и по состоянию на сегодняшнее утро составляет более 270 млн куб. м. Одной из вероятных причин увеличения спроса на прокачку газа является увеличение режимов закачки в европейских хранилищах", - написал он в Facebook в среду.

М.Белявский добавил, что Украина также активно закачивает газ в свои ПХГ. "Если темпы закачки газа сохранятся, Украина на начало августа планирует накопить в подземных хранилищах 12,8 млрд куб. м газа, что приблизительно будет соответствовать показателям аналогичного периода прошлого года", - отметил он.

Как сообщалось, с 8 апреля по 7 июля Украина нарастила запасы в хранилищах на 55,4% - с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 11 млрд 554,31 млн куб. м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ГАЗ, ТРАНЗИТ


Похожие новости


Переговоры ЕС, Украины и России по газу пройдут 17 июля - Шефчович Шефчович торопит Россию и Украину приступить к трехсторонним газовым переговорам Меркель заявляет о необходимости сохранить транзит газа через Украину В Брюсселе ждут выполнения Газпромом решения Стокгольмского арбитража - Шефчович Ситуация с поставками газа в Украину стабилизировалась - Порошенко Украина в полном объеме обеспечила транзит газа странам ЕС - Порошенко

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]