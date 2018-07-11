Суточный транзит российского газа через ГТС Украины в Европу вырос на 10% - советник министра энергетики

Суточный транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины в Европу вырос на 10% - до 270 млн куб. м, сообщил советник министра энергетики Украины Максим Белявский.

"По оперативной информации суточный транзит газа через украинскую ГТС в Европу вырос на 10% и по состоянию на сегодняшнее утро составляет более 270 млн куб. м. Одной из вероятных причин увеличения спроса на прокачку газа является увеличение режимов закачки в европейских хранилищах", - написал он в Facebook в среду.

М.Белявский добавил, что Украина также активно закачивает газ в свои ПХГ. "Если темпы закачки газа сохранятся, Украина на начало августа планирует накопить в подземных хранилищах 12,8 млрд куб. м газа, что приблизительно будет соответствовать показателям аналогичного периода прошлого года", - отметил он.

Как сообщалось, с 8 апреля по 7 июля Украина нарастила запасы в хранилищах на 55,4% - с 7 млрд 435,16 млн куб. м до 11 млрд 554,31 млн куб. м.