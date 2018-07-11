Азербайджан 12 июля представит приоритеты председательства в ОЧЭС - МИД

Официальный Баку 12 июля представит приоритеты председательства в Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) членам организации, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Азербайджанская делегация 12 июля представит приоритеты председательства в ОЧЭС странам-членам организации. Основной акцент Азербайджана в рамках председательства, в первую очередь, будет сделан на вопросы связей (connectivity). Наряду с этим, Азербайджан также будет поощрять вопросы сотрудничества в сфере транспорта, туризма, АПК, энергетики, ИКТ», - сказал Х.Гаджиев на брифинге в среду.

Он также отверг обвинения Армении о том, что якобы Азербайджан политизирует повестку ОЧЭС. «Все эти заявления армянской стороны носят необоснованный характер. Азербайджанская сторона призывает всех членов ОЧЭС придерживаться устава и целей, а также соблюдать все решения, принятые Советом глав МИД организации»,- отметил он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что целью и миссией ОЧЭС является поощрение и развитие реального регионального сотрудничества. «Никоим образом, не допускается оккупация территорий одного государства другим. Азербайджан, в свою очередь, не будет покрывать подобную подрывную деятельность, Необходимо пресекать обстоятельства, препятствующие деятельности организации»,- сказал он.

Х.Гаджиев подчеркнул, что "Азербайджан также поддерживает реальное региональное и секторальное сотрудничество в рамках других международных организаций".

Ф.Исазаде