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Спорт 11.07.2018 13:29

Турин, Милан и Кортина-д’Ампеццо претендуют на проведение Олимпиады-2026

Итальянский олимпийский комитет назвал Турин, Милан и Кортину-д’Ампеццо городами, которые рассматриваются в качестве кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Окончательный выбор в пользу одного из городов будет сделан на заседании Олимпийского комитета Италии 1 августа или 10 сентября, сообщает в среду пресс-служба Олимпийского комитета России,.

Турин и Кортина-д’Ампеццо ранее уже принимали зимние Олимпийские игры. В Турине Олимпиада прошла в 2006 году, а Кортина-д’Ампеццо был олимпийской столицей в 1956 году.

Третьим итальянским городом, который проводил Олимпийские игры, является Рим, где эти соревнования состоялись в 1960 году.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]