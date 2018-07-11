Турин, Милан и Кортина-д’Ампеццо претендуют на проведение Олимпиады-2026

Итальянский олимпийский комитет назвал Турин, Милан и Кортину-д’Ампеццо городами, которые рассматриваются в качестве кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

Окончательный выбор в пользу одного из городов будет сделан на заседании Олимпийского комитета Италии 1 августа или 10 сентября, сообщает в среду пресс-служба Олимпийского комитета России,.

Турин и Кортина-д’Ампеццо ранее уже принимали зимние Олимпийские игры. В Турине Олимпиада прошла в 2006 году, а Кортина-д’Ампеццо был олимпийской столицей в 1956 году.

Третьим итальянским городом, который проводил Олимпийские игры, является Рим, где эти соревнования состоялись в 1960 году.

Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года.