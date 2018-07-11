Турин, Милан и Кортина-д’Ампеццо претендуют на проведение Олимпиады-2026

Итальянский олимпийский комитет назвал Турин, Милан и Кортину-д’Ампеццо городами, которые рассматриваются в качестве кандидатов на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.
Окончательный выбор в пользу одного из городов будет сделан на заседании Олимпийского комитета Италии 1 августа или 10 сентября, сообщает в среду пресс-служба Олимпийского комитета России,.
Турин и Кортина-д’Ампеццо ранее уже принимали зимние Олимпийские игры. В Турине Олимпиада прошла в 2006 году, а Кортина-д’Ампеццо был олимпийской столицей в 1956 году.
Третьим итальянским городом, который проводил Олимпийские игры, является Рим, где эти соревнования состоялись в 1960 году.
Столица зимней Олимпиады-2026 будет названа в сентябре 2019 года.
МИД Казахстана подтвердил проведение прикаспийского саммита в первой половине августа
Азербайджан намерен организовать совместное производство беспилотников с израильской Aeronautics
Баку и Брюссель подписали документ о Приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС
Эстония против строительства "Северного потока 2" - премьер
Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом оцениваются в $2,2 млрд
В Госнефтефонд Азербайджана в 2001-2018гг поступило свыше $142 млрд
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Меркель ответила на критику Трампа заявлением о независимой политике ФРГ
Европейские союзники увеличат расходы на оборону - премьер Бельгии
Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушений регламента при принятии антироссийских резолюций
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell поддержала производство инновационных 3D протезов для людей с инвалидностью
Министерство экологии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Государственный таможенный комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений