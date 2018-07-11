Индексы Европы теряют более 1% из-за эскалации торгового конфликта США-КНР

Фондовые индексы стран Западной Европы в среду снижаются из-за очередного витка торговой войны между США и Китаем.

Президент США Дональд Трамп дал указание начать процедуру введения дополнительных 10%-ных пошлин на товары из КНР общей стоимостью $200 млрд, сделав тем самым еще один шаг в эскалации торгового конфликта с Пекином. Ранее Д.Трамп заявлял, что в итоге он готов ввести дополнительные тарифы практически на все поставки из КНР, составляющие сейчас около $500 млрд в год, если Пекин будет отвечать на новые пошлины аналогичными мерами в отношении американских товаров и не пойдет на уступки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:06 МСК уменьшился на 1,11% - до 381,98 пункта. До этого индикатор демонстрировал рост по итогам шести торгов подряд.

Французский индикатор CAC 40 к этому времени упал на 1,07%, британский FTSE 100 - на 1,31%, германский DAX - на 1,24%, испанский IBEX 35 - на 1,15%, итальянский FTSE MIB - на 1,48%.

Лидерами снижения выступают котировки акций сырьевых компаний и автопроизводителей, сообщает The Economic Times.

Рыночная стоимость ведущей горнодобывающей компании мира BHP Billiton с открытия рынка опустилась на 3,2%, Rio Tinto - на 3,5%, Antofagasta - на 3,4%, Fresnillo - на 2,6%, Anglo American - на 4,1%.

Бумаги ведущего мирового сталепроизводителя ArcelorMittal подешевели на 3,5%, ThyssenKrupp - на 1,5%.

Курс акций Volkswagen уменьшился на 2,6%, BMW - на 1,8%, PSA Peugeot - на 1,6%.

Вслед за падением цен на нефть акции нефтепроизводителей Total и Royal Dutch Shell подешевели соответственно на 1,8% и 1,9%. BP потеряла 2,6% капитализации.

Котировки бумаг британской Burberry Group упали на 3,4%. Розничные продажи одного из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" в первом финансовом квартале (13 недель, завершившихся 30 июня) практически не изменились.

Цена бумаг Sky Plc уменьшилась на 0,8% - до 14,89 фунта. Американская 21st Century Fox Inc. повысила предложение о покупке Sky до 14 фунтов стерлингов за акцию, что соответствует оценке британского оператора платного телевидения на уровне 24,5 млрд фунтов ($32 млрд).

Между тем акции Barratt Developments подорожали на 1,4% после того, как британская строительная компания заявила, что ожидает повышения прибыли в 2018 году на 9%.

Стоимость бумаг крупнейшего французского издательства Lagardere поднялась на 1,2% после того, как аналитики Goldman Sachs улучшили рекомендации для них до "покупать".