Энергоблок N3 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область) остановлен на плановый ремонт, сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".

"10 июля в 23:30 мск энергоблок N3 Ленинградской АЭС остановлен на плановый ремонт в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании", - говорится в сообщении.

В настоящее время на плановом ремонте находится также энергоблок N2 ЛАЭС (с 31 марта 2018 года), он подготавливается к вводу в эксплуатацию.

В работе находятся энергоблоки N1 и N4 Ленинградской АЭС, которые несут нагрузку 2 тыс. МВт. Энергоблок N5 (он же энергоблок N1 ЛАЭС-2) находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока типа РБМК мощностью 1 ГВт каждый. Станция является одним из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе РФ.