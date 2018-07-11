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ТЭК 11.07.2018 13:48

Энергоблок N3 Ленинградской АЭС остановлен на плановый ремонт

Энергоблок N3 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область) остановлен на плановый ремонт, сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".

"10 июля в 23:30 мск энергоблок N3 Ленинградской АЭС остановлен на плановый ремонт в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании", - говорится в сообщении.

В настоящее время на плановом ремонте находится также энергоблок N2 ЛАЭС (с 31 марта 2018 года), он подготавливается к вводу в эксплуатацию.

В работе находятся энергоблоки N1 и N4 Ленинградской АЭС, которые несут нагрузку 2 тыс. МВт. Энергоблок N5 (он же энергоблок N1 ЛАЭС-2) находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.

Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока типа РБМК мощностью 1 ГВт каждый. Станция является одним из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе РФ.

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Тэги: РОССИЯ, АЭС, БЛОК, РЕМОНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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