Энергоблок N3 Ленинградской АЭС (ЛАЭС, Ленинградская область) остановлен на плановый ремонт, сообщает пресс-служба "Росэнергоатома".
"10 июля в 23:30 мск энергоблок N3 Ленинградской АЭС остановлен на плановый ремонт в соответствии с годовым графиком ремонтной кампании", - говорится в сообщении.
В настоящее время на плановом ремонте находится также энергоблок N2 ЛАЭС (с 31 марта 2018 года), он подготавливается к вводу в эксплуатацию.
В работе находятся энергоблоки N1 и N4 Ленинградской АЭС, которые несут нагрузку 2 тыс. МВт. Энергоблок N5 (он же энергоблок N1 ЛАЭС-2) находится на этапе опытно-промышленной эксплуатации.
Ленинградская АЭС расположена в городе Сосновый бор, в 80 км западнее Санкт-Петербурга, на берегу Финского залива. На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока типа РБМК мощностью 1 ГВт каждый. Станция является одним из крупнейших производителей электроэнергии на северо-западе РФ.
МИД Казахстана подтвердил проведение прикаспийского саммита в первой половине августа
Азербайджан намерен организовать совместное производство беспилотников с израильской Aeronautics
Баку и Брюссель подписали документ о Приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС
Азербайджанцы осуждены в Петербурге за убийство соотечественника на Софийской овощебазе
Полиции удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери - СМИ
AZTA и Минэкологии определят новые маршруты экотуризма в регионах Азербайджана
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Меркель ответила на критику Трампа заявлением о независимой политике ФРГ
Европейские союзники увеличат расходы на оборону - премьер Бельгии
Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушений регламента при принятии антироссийских резолюций
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell поддержала производство инновационных 3D протезов для людей с инвалидностью
Министерство экологии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Государственный таможенный комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений