Алиев провел переговоры с Туском в Брюсселе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в среду в Брюсселе переговоры с президентом Совета ЕС Дональдом Туском, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Как сообщалось ранее, И.Алиев накануне прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО. В рамках визита он также проведет ряд встреч с официальными лицами ЕС.

А.Азизов