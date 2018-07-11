В Берлине и раньше слышали о позиции президента США Дональда Трампа по "Северному потоку - 2", приводит в среду агентство "Блумберг" слова главы германского оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Германия переживет критику Д.Трампа относительно "Северного потока - 2".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудничество между ФРГ и РФ в сфере энергетики и заявил, что Россия оказывает влияние на Германию посредством энергетических ресурсов.

"Это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с Й.Столтенбергом перед началом саммита альянса.