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ТЭК 11.07.2018 13:55

Германия переживет критику Трампа "Северного потока-2" - министр обороны

В Берлине и раньше слышали о позиции президента США Дональда Трампа по "Северному потоку - 2", приводит в среду агентство "Блумберг" слова главы германского оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен.

По ее словам, Германия переживет критику Д.Трампа относительно "Северного потока - 2".

Ранее в среду президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудничество между ФРГ и РФ в сфере энергетики и заявил, что Россия оказывает влияние на Германию посредством энергетических ресурсов.

"Это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с Й.Столтенбергом перед началом саммита альянса.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, ТРАМП, ГАЗОПРОВОД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]