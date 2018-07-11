В Берлине и раньше слышали о позиции президента США Дональда Трампа по "Северному потоку - 2", приводит в среду агентство "Блумберг" слова главы германского оборонного ведомства Урсулы фон дер Ляйен.
По ее словам, Германия переживет критику Д.Трампа относительно "Северного потока - 2".
Ранее в среду президент США Дональд Трамп раскритиковал сотрудничество между ФРГ и РФ в сфере энергетики и заявил, что Россия оказывает влияние на Германию посредством энергетических ресурсов.
"Это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с Й.Столтенбергом перед началом саммита альянса.
МИД Казахстана подтвердил проведение прикаспийского саммита в первой половине августа
Азербайджан намерен организовать совместное производство беспилотников с израильской Aeronautics
Баку и Брюссель подписали документ о Приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС
Азербайджанцы осуждены в Петербурге за убийство соотечественника на Софийской овощебазе
Полиции удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери - СМИ
AZTA и Минэкологии определят новые маршруты экотуризма в регионах Азербайджана
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Меркель ответила на критику Трампа заявлением о независимой политике ФРГ
Европейские союзники увеличат расходы на оборону - премьер Бельгии
Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушений регламента при принятии антироссийских резолюций
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell поддержала производство инновационных 3D протезов для людей с инвалидностью
Министерство экологии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Государственный таможенный комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений