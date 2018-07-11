Баку и Брюссель подписали документ о Приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС

Азербайджан и ЕС в Брюсселе в среду подписали документ о Приоритетах партнерства, отмечается в информации на сайте Еврокомиссии.

Документ подписали глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

На церемонии подписания документа присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Дональд Туском.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

А.Азизов