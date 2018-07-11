Баку и Брюссель подписали документ о Приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС

Азербайджан и ЕС в Брюсселе в среду подписали документ о Приоритетах партнерства, отмечается в информации на сайте Еврокомиссии.
Документ подписали глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.
На церемонии подписания документа присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Дональд Туском.
Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.
Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.
Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.
А.Азизов
Эстония против строительства "Северного потока 2" - премьер
Инвестиции ГНФАР в недвижимость за рубежом оцениваются в $2,2 млрд
В Госнефтефонд Азербайджана в 2001-2018гг поступило свыше $142 млрд
Азербайджанцы осуждены в Петербурге за убийство соотечественника на Софийской овощебазе
Полиции удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери - СМИ
AZTA и Минэкологии определят новые маршруты экотуризма в регионах Азербайджана
Азерсу получит 22 млн манатов на продолжение реконструкции системы водоснабжения Агдаша
ГААД получит более 7 млн манатов на реконструкцию 12-км участка автодороги от Баку до границы с Россией
Суд в США обязал воссоединить детей нелегальных иммигрантов с семьями
Меркель ответила на критику Трампа заявлением о независимой политике ФРГ
Европейские союзники увеличат расходы на оборону - премьер Бельгии
Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушений регламента при принятии антироссийских резолюций
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Компания Bakcell поддержала производство инновационных 3D протезов для людей с инвалидностью
Министерство экологии и Caspian European Club расширяют сотрудничество
Государственный таможенный комитет и Caspian European Club расширяют сотрудничество
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений