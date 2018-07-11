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Внешняя политика 11.07.2018 13:54

Баку и Брюссель подписали документ о Приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС

Азербайджан и ЕС в Брюсселе в среду подписали документ о Приоритетах партнерства, отмечается в информации на сайте Еврокомиссии.

Документ подписали глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и Высокий представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини.

На церемонии подписания документа присутствовали президент Азербайджана Ильхам Алиев и глава Совета ЕС Дональд Туском.

Как сообщалось ранее, 14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Эттингер ранее заявил, что Брюссель и Баку рассчитывают в 2019 году подписать новое соглашение о стратегическом партнерстве.

А.Азизов

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Тэги: ЕС, ПАРТНЕРСТВО, ПРИОРИТЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]