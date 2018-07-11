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Туризм 11.07.2018 14:04

AZTA и Минэкологии определят новые маршруты экотуризма в регионах Азербайджана

Ассоциация туризма Азербайджана (AZTA) и министерство экологии и природных ресурсов будут сотрудничать в сфере определения новых туристических маршрутов, отмечается в сообщении Ассоциации.

«С этой целью в AZTA состоялась встреча с директором Департамента по сохранению биологического разнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий Минэкологии Хикметом Ализаде. Основной целью обсуждений была разработка экологических маршрутов в регионах Азербайджана, - отмечает AZTA.

Стороны определили приоритетные направления деятельности и приняли решение о совместной работе.

Б.Рустамбеков

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Тэги: AZTA, МИНЭКОЛОГИЯ, ТУРИЗМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]