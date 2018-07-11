AZTA и Минэкологии определят новые маршруты экотуризма в регионах Азербайджана

Ассоциация туризма Азербайджана (AZTA) и министерство экологии и природных ресурсов будут сотрудничать в сфере определения новых туристических маршрутов, отмечается в сообщении Ассоциации.
«С этой целью в AZTA состоялась встреча с директором Департамента по сохранению биологического разнообразия и развитию особо охраняемых природных территорий Минэкологии Хикметом Ализаде. Основной целью обсуждений была разработка экологических маршрутов в регионах Азербайджана, - отмечает AZTA.
Стороны определили приоритетные направления деятельности и приняли решение о совместной работе.
Б.Рустамбеков
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