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Дальнее зарубежье 11.07.2018 14:14

Сильная НАТО полезна для Вашингтона, сотрудничество с альянсом помогает США быть мировой державой, заявил Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в среду, что сотрудничество с членами альянса и военное присутствие в Европе помогают США закреплять за собой статус мировой державы.

"Сильная НАТО полезна как для Европы, так и для США", - сказал он, выступая в рамках саммита альянса в Брюсселе.

"Военное присутствие США и Канады в Европе (. . .) полезно для Европы, но также полезно и для Северной Америки, особенно для США, так как оно помогает США быть мировой державой", - добавил генсек.

"Целью американского военного присутствия в Европе является защита европейцев, однако оно также позволяет США распространять свою военную мощь на Азию, Ближний Восток и Африку", - отметил Й.Столтенберг.

"Я напомню, что штаб-квартира Африканского командования вооруженных сил США расположена в Штутгарте", - пояснил он.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство в связи с тем, что Вашингтон расходует на Североатлантический альянс больше средств, чем его европейские партнеры. Так, ранее на этой неделе американский президент заявил, что "США тратят на НАТО куда больше, чем другие страны". "Это несправедливо и неприемлемо... ведь НАТО приносит гораздо больше пользы Европе, чем США", - заявил Д.Трамп.

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Тэги: НАТО, ГЕНСЕК, США, ПОЛЬЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]