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ТЭК 11.07.2018 14:30

Трамп намерен донести до Меркель свою позицию по "Северному потоку - 2"

Президент США Дональд Трамп в рамках саммита НАТО намерен провести встречу один на один с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила в среду представитель Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, на этой встрече Д.Трамп повторит свою позицию по энергетическому сотрудничеству между Германией и Россией.

Ранее в среду президент США раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

"Я думаю, это очень печально, когда Германия заключает масштабное соглашение с Россией по нефти и газу", - сказал Д.Трамп в среду во время рабочего завтрака с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед началом саммита альянса.

"Я полагаю, что Германия - это заложник России, потому что Германия получает так много энергии от России", - добавил он.

"Итак, мы защищаем Германию, мы защищаем Францию, мы защищаем другие страны, а многие страны заключают сделку по газопроводу ("Северный поток-2" - ИФ) с Россией и платят миллиарды долларов в кошельки России. Мы, как считается, защищаем вас от России, но они (ряд стран - ИФ) платят миллиарды долларов России, и я считаю, что это никуда не годится", - отметил Д.Трамп.

При этом напомнил, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер является одним из руководителей проекта газопровода, и что "почти 70% Германии будет под контролем России посредством (поставок - ИФ) природного газа".

Президент подчеркнул, что подобная зависимость ФРГ от РФ в энергетической сфере оказывает негативное воздействие на НАТО, и добавил, что союзники по альянсу должны говорить с Берлином на эту тему.

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Тэги: США, ГЕРМАНИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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