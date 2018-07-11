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Оборона 11.07.2018 14:27

Азербайджан намерен организовать совместное производство беспилотников с израильской Aeronautics

Азербайджан и израильская Aeronautics планирует наладить совместное производство нового вида беспилотников, сообщает министерство оборонной промышленности Азербайджана.

«Министерство оборонной промышленности Азербайджана и израильская компания «Aeronautics» подписали протокол о намерениях по совместному производству беспилотных систем», - говорится в сообщении ведомства.

Протокол подписан после встречи в Баку заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаева с делегацией компании «Aeronautics».

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИЗРАИЛЬ, БЕСПИЛОТНИК, ПРОИЗВОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]