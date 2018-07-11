Азербайджан намерен организовать совместное производство беспилотников с израильской Aeronautics

Азербайджан и израильская Aeronautics планирует наладить совместное производство нового вида беспилотников, сообщает министерство оборонной промышленности Азербайджана.

«Министерство оборонной промышленности Азербайджана и израильская компания «Aeronautics» подписали протокол о намерениях по совместному производству беспилотных систем», - говорится в сообщении ведомства.

Протокол подписан после встречи в Баку заместителя министра оборонной промышленности Азербайджана Яхья Мусаева с делегацией компании «Aeronautics».

Б.Рустамбеков