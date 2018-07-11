Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9937 RUR   0.0274 GBR   2.2541 TRY   0.3604

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.11 Brent   78.86

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 37° Завтра 26° 37° 13 Июл 24° 33° 14 Июл 24° 33°

Происшествия 11.07.2018 14:39

Полиции удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери - СМИ

Полицейские смогли побеседовать с Чарли Роули - пострадавшим и госпитализированным после контакта с токсичным веществом в британском городе Эймсбери, сообщает газета "Индепендент" со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Полицейские рассчитывают, что пострадавший сможет помочь следствию в поисках контейнера, в котором предположительно содержался нервнопаралитический газ "Новичок", которым, по британской версии, отравился Чарли и еще одна пострадавшая - Дон Стерджесс, скончавшаяся в больнице в результате отравления.

"Ведущие следствие сотрудники кратко переговорили с Чарли и будут ждать возможности подробнее поговорить с ним в ближайшие дни, пока они пытаются выяснить, как Дон и он контактировали с нервнопаралитическим веществом", - сказал представитель полиции.

"Все контакты полицейских с Чарли проходят при тесных консультациях с врачами", - добавил собеседник издания.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БРИТАНИЯ, ЭЙМСБЕРИ, ПОСТРАДАВШИЙ, ПОЛИЦИЯ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]