Полиции удалось поговорить с пострадавшим в Эймсбери - СМИ

Полицейские смогли побеседовать с Чарли Роули - пострадавшим и госпитализированным после контакта с токсичным веществом в британском городе Эймсбери, сообщает газета "Индепендент" со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

Полицейские рассчитывают, что пострадавший сможет помочь следствию в поисках контейнера, в котором предположительно содержался нервнопаралитический газ "Новичок", которым, по британской версии, отравился Чарли и еще одна пострадавшая - Дон Стерджесс, скончавшаяся в больнице в результате отравления.

"Ведущие следствие сотрудники кратко переговорили с Чарли и будут ждать возможности подробнее поговорить с ним в ближайшие дни, пока они пытаются выяснить, как Дон и он контактировали с нервнопаралитическим веществом", - сказал представитель полиции.

"Все контакты полицейских с Чарли проходят при тесных консультациях с врачами", - добавил собеседник издания.

Как сообщалось, 30 июня в городе Эймсбери мужчина и женщина были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Позже женщина скончалась.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.