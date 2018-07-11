Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз стройматериалов из Ирана

Таможенники Азербайджана пресекли незаконный ввоз в страну большой партии стройматериалов из Ирана, сообщает Государственный таможенный комитет (ГТК).
«В ходе досмотра иранского грузового судна «NILOUFAR ABI» таможенниками были выявлены незадекларированные 98,12 тыс. кг цемента и 24,5 тыс. кг полиэтилена», - говорится в сообщении ГТК.
По данному факту началось разбирательство.
Б.Рустамбеков
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