Делегация РФ устроила демарш на сессии ПА ОБСЕ в знак протеста против нарушений регламента при принятии антироссийских резолюций

Российская делегация покинула заседания ПА ОБСЕ до конца июньской сессии в знак протеста против нарушения главой организации Георгием Церетели и секретариатом регламента принятия резолюций, заявил вице-спикер Госдумы, руководитель российской делегации ПА ОБСЕ Петр Толстой в Берлине.

"Нарушение регламента было допущено председателем и секретариатом ПА ОСБЕ. Российская делегация считает, что отсутствие на заседании ПА ОБСЕ ряда депутатов - авторов резолюций и соавторов резолюций, которые направлены против нашей страны, не было надлежащим образом оформлено, как это предусмотрено регламентом", - сказал П.Толстой, объясняя решение делегации РФ покинуть зал.

Видеозапись данного заявления из Берлина, где проходит в эти дни сессия ПА ОБСЕ, представила в среду пресс-служба вице-спикера.

Как подчеркнул П.Толстой, "в издевательской манере господин Церетели говорил нам о том, что его могут уведомить почтовым голубем, с помощью мессенджером и так далее о своем отсутствии депутаты". "Мы так не считаем, это нарушение регламента", - добавил политик.

Он пояснил, что должно быть письменное заявление депутата о том, что он сохраняет свою подпись (под резолюцией) и отсутствует на заседании. Это нарушение регламента ставит под сомнение количество легитимных подписей под резолюцией, считает П.Толстой.

Он утверждает, что только под одной из них не хватает как минимум трех, а возможно, и пяти подписей; "и таким образом, их становится недостаточно для автоматического принятия (документа)".

П.Толстой рассказал, что когда российская делегация довела до председательствующего свою озабоченность, "он счел возможным воспринять нашу претензию по регламенту как некий добрый совет и попытался дальше продолжить заседание".

"Мы считаем, это грубое нарушение регламента ПА ОБСЕ. Это издевательство над здравым смыслом, и Российская Федерация не даст оскорблять себя и свою делегацию с помощью таких низкопробных псевдорегламентных трюков, которые допускает господин Церетели", - заявил П.Толстой.