МИД Казахстана подтвердил проведение прикаспийского саммита в первой половине августа

Саммит прикаспийских государств состоится в Актау в первой половине августа, сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"Подтверждаю", - сказал он журналистам в ответ на просьбу подтвердить информацию о проведении саммита в первой половине августа.

13 июня замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов сообщил, что встреча глав государств прикаспийских стран запланирована на первую половину августа.

"Есть предложения по срокам саммита. Но дату должна объявить принимающая сторона. Саммит запланирован на первую половину августа", - сказал он.

Ожидается, что на этом саммите будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

5 декабря 2017 года глава МИД Сергей Лавров по итогам прошедшей в Москве встречи министров иностранных дел "каспийской пятерки" заявил, что ее участники договорились по всем ключевым положениям конвенции о правовом статусе Каспия, работа над которой велась почти 20 лет. По его словам, текст документа фактически готов к подписанию лидерами пяти прикаспийских стран на саммите, который пройдет в августе 2018 года в Казахстане.

29 июня президент РФ Владимир Путин принял предложение правительства о подписании Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.