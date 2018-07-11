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Дальнее зарубежье 11.07.2018 15:03

Европейские союзники увеличат расходы на оборону - премьер Бельгии

НАТО стоит перед лицом новых вызовов и угроз, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по прибытии на саммит Североатлантического альянса, открывающийся в Брюсселе.

"Это момент, чтобы укрепить единство и солидарность", - сказал глава бельгийского правительства журналистам в среду.

Он отметил, что США вкладывают больше средств в оборону Европы. "И европейские союзники приняли решение остановить экономию в области оборонных расходов. Мы возобновили инвестиции в оснащение, в операционные возможности", - сообщил Ш.Мишель.

"Мы будем продолжать двигаться по этому пути, чтобы гарантировать безопасность и стабильность", - пообещал бельгийский премьер.

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Тэги: НАТО, БЕЛЬГИЯ, САММИТ, ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]