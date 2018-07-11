Европейские союзники увеличат расходы на оборону - премьер Бельгии

НАТО стоит перед лицом новых вызовов и угроз, заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель по прибытии на саммит Североатлантического альянса, открывающийся в Брюсселе.
"Это момент, чтобы укрепить единство и солидарность", - сказал глава бельгийского правительства журналистам в среду.
Он отметил, что США вкладывают больше средств в оборону Европы. "И европейские союзники приняли решение остановить экономию в области оборонных расходов. Мы возобновили инвестиции в оснащение, в операционные возможности", - сообщил Ш.Мишель.
"Мы будем продолжать двигаться по этому пути, чтобы гарантировать безопасность и стабильность", - пообещал бельгийский премьер.
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