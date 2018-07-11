В Госнефтефонд Азербайджана в 2001-2018гг поступило свыше $142 млрд

Объем поступлений в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в 2001-2018гг составил $142,1 млрд, сообщил заместитель исполнительного директора фонда Исрафил Мамедов.
"За 2001-2018гг поступления в Госнефтефонд Азербайджана составили $142,1 млрд. При этом 73% или $104,28 млрд поступивших в фонд средств было использовано, остальные 27% были направлены на накопление", - отметил И.Мамедов.
По его словам, по состоянию на 31 мая 2018 года активы фонда составили $37,85 млрд.
Как сообщалось, на конец 2017 года активы ГНФАР составляли $35,8 млрд.
В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.
Н.Аббасова
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