Азербайджанцы осуждены в Петербурге за убийство соотечественника на Софийской овощебазе

Фигуранты дела об организации убийства на Софийской овощебазе летом 2016 года приговорены к длительным срокам заключения в Петербурге, сообщает объединенная пресс-служба судов города в среду.
"Суд назначил наказание Афгану Алиеву в виде лишения свободы сроком на 12 лет в исправительной колонии строгого режима, Вюсалу Аскерову - в виде лишения свободы сроком на 10 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении пресс-службы.
Суд установил, что на организацию убийства В.Аскеров получил от неизвестных 10 млн рублей. Для помощи в организации он привлек знакомого А.Алиева, которому пообещал за содействие 3 млн рублей. В свою очередь, они привлекли к делу киллера - своего соотечественника Эмиля Гусейнова, которого снабдили оружием и обещали заплатить 800 тыс. рублей.
Днем 20 июня 2016 года на территории Софийской овощебазы Э.Гусейнов застрелил мужчину. Скрываясь с места происшествия, он угрожал убийством очевидцам преступления.
Фигуранты рассчитывали, что это убийство заставит вернуться в Петербург брата жертвы, с которым они также были намерены расправиться. Вторую часть плана воплотить не удалось, так как все трое были задержаны.
Э.Гусейнов заключил досудебное соглашение, дело в отношении него рассматривается в суде.
Как сообщалось, 20 июня 2016 года на территории овощной базы, расположенной на Софийской улице, 60, был задержан 26-летний Э.Гусейнов, который из пистолета застрелил 44-летнего гражданина Азербайджана. Позднее Э.Гусейнова арестовал суд. Позже были задержаны А.Алиев и В.Аскеров.
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