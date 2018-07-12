Оператор Nar наградил студентов-отличников Азербайджанского Технического Университета

В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar продолжает успешно сотрудничать с Азербайджанским Техническим Университетом (АзТУ). Так, в очередной раз, оператор наградил студентов факультета Радиотехники и связи, продемонстрировавших лучшие результаты в ходе первого учебного семестра 2018 года.

На встрече, организованной 11 июня в головном офисе Nar, студенты, занявшие 1, 2 и 3 места, в соответствии с показанными высокими результатами, а именно Агаларов Вусал, Рзаев Алислам и Ибрагимова Арзу, получили ценные подарки от оператора. Данная инициатива мобильного оператора, придающего особую важность развитию образования и просвещения, дает дополнительный стимул студентам, для достижения еще больших успехов в учебе. В рамках своей КСМ стратегии, Nar награждает 3 студентов АзТУ специальными подарками по итогам каждого семестра.

Нужно отметить, что в рамках договора о сотрудничестве, подписанного с Азербайджанским Техническим Университетом, оператором была создана лаборатория Nar, благодаря которой студенты имеют возможность получать знания и практический опыт в сфере GSM. В данной лаборатории, снабженной современным телекоммуникационным оборудованием, проводятся тренинги и семинары для студентов с участием профессиональных специалистов Nar в области технологий.