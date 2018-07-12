Миллиарды полковника Захарченко перечислены в бюджет РФ

Изъятые у обвиняемого в коррупции экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко 9 млрд рублей перечислены на счет Казначейства РФ, сообщается в официальном канале Следственного комитета России в мессенджере ТамТам.

"Во исполнение решения Никулинского районного суда Москвы СК России перечислил на счёт Казначейства России более 9 млрд рублей из имущества экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, подлежавшего обращению в доход государства", - сообщили в СКР в четверг.

В свою очередь, официальный представитель СКР Светлана Петренко добавила, что расследование уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Д.Захарченко, который обвиняется в получении двух взяток (ст.290 УК РФ) и воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст.294 УК РФ), завершено.

"Следствием продолжается расследование других эпизодов получения взяток Д.Захарченко. Соучастник обвиняемого находится в розыске", - сказала С.Петренко.

"По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник - сотрудник правоохранительных органов - с целью последующего получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тыс. долларов США за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 млн долларов США", - сказала С.Петренко.

По ее словам, в 2015 году Д.Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту Захарченко сэкономил более 3 млн рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно. В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тыс. рублей, соответственно Д.Захарченко получал скидку - 40 тыс. рублей. "В одном случае пятидесятипроцентная скидка в ресторане достигала 135 тыс. рублей. Все это являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера", - добавила она.

По данным следствия, в 2016 году Д.Захарченко, используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие.