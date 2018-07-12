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Дальнее зарубежье 12.07.2018 16:19

Единство НАТО стало важным сигналом для России - президент Финляндии

Проявленное на саммите НАТО единство альянса стало важным сигналом для Москвы, считает президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).

"Сильный сигнал уже то, что государства НАТО сохраняют единство. Особенно с учетом всех предшествовавших спекуляций на эту тему", 0 заявил глава государства газете Helsingin Sanomat, комментируя ход саммита НАТО в Брюсселе.

По его словам, "единство НАТО является важной и успокоительной вестью и для озабоченных европейцев".

Он отметил, что на торжественном ужине "была пара десятков выступлений, но на них не высказывались разногласия между ЕС и НАТО или на тему трансатлантического сотрудничества. Ничего разрушающего НАТО, наоборот".

С.Ниинистё сказал, что президент США Дональд Трамп на ужине не комментировал связанные с Россией вопросы и в основном говорил о Северной Корее.

"Никто и не спрашивал ничего у Трампа о России", - добавил С.Ниинистё.

Президент сказал, что если на саммите НАТО все пройдет хорошо, то также будет и встрече Д.Трампа с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки.

Он сказал, что разговаривал с Д.Трампом о предстоящей встрече в Хельсинки, но не пожелал раскрывать содержание беседы.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, НАТО, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]