Проявленное на саммите НАТО единство альянса стало важным сигналом для Москвы, считает президент Финляндии Саули Ниинистё (Sauli Niinisto).
"Сильный сигнал уже то, что государства НАТО сохраняют единство. Особенно с учетом всех предшествовавших спекуляций на эту тему", 0 заявил глава государства газете Helsingin Sanomat, комментируя ход саммита НАТО в Брюсселе.
По его словам, "единство НАТО является важной и успокоительной вестью и для озабоченных европейцев".
Он отметил, что на торжественном ужине "была пара десятков выступлений, но на них не высказывались разногласия между ЕС и НАТО или на тему трансатлантического сотрудничества. Ничего разрушающего НАТО, наоборот".
С.Ниинистё сказал, что президент США Дональд Трамп на ужине не комментировал связанные с Россией вопросы и в основном говорил о Северной Корее.
"Никто и не спрашивал ничего у Трампа о России", - добавил С.Ниинистё.
Президент сказал, что если на саммите НАТО все пройдет хорошо, то также будет и встрече Д.Трампа с президентом России Владимиром Путиным в понедельник в Хельсинки.
Он сказал, что разговаривал с Д.Трампом о предстоящей встрече в Хельсинки, но не пожелал раскрывать содержание беседы.
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