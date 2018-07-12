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Регион 12.07.2018 16:32

Путин - соперник, но со временем может стать другом - Трамп

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что считает президента России Владимира Путина соперником, но не врагом, уточнив, что российский лидер со временем может стать его другом.

"Он мой соперник. Он был мил со мной при встрече, я был мил с ним. Он - соперник... Я надеюсь, мы поладим. Я думаю, что мы ладим. Он именно соперник. Он представляет Россию, я представляю Соединенные Штаты. Это соперничество, а не вопрос дружбы или вражды", - сказал американский лидер.

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Тэги: США, ТРАМП, ПУТИН, ХАРАКТЕРИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]