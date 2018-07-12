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Дальнее зарубежье 12.07.2018 16:17

Саммит НАТО позволил союзникам сплотиться - Макрон

Завершившийся в четверг саммит НАТО привел к усилению сплоченности стран альянса, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Нам удалось добиться прогресса, нам удалось вновь заявить о единстве, которое нам так необходимо", - сказал он на пресс-конференции.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о том, что союзники по НАТО должны тратить не менее 4% ВВП на оборону, Э.Макрон подчеркнул, что в заключительном коммюнике альянса, опубликованном днем ранее, говорится о необходимости стремиться к другому показателю - 2%.

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Тэги: МАКРОН, НАТО, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]