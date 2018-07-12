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Регион 12.07.2018 16:43

Страны НАТО ставят прогресс Грузии в пример другим претендентам на вступление в альянс, утверждают в Тбилиси

Несколько стран Североатлантического альянса в ходе состоявшейся в четверг в Брюсселе встречи в формате НАТО-Грузия-Украина потребовали немедленно представить Грузии План действий по членству в НАТО (MAP - Membership Action Plan), утверждает советник президента республики по международным отношениям Тенгиз Пхаладзе.

Текст комментария советника опубликован на сайте администрации грузинского президента.

По заявлению Т.Пхаладзе, лидеры фактически всех государств - членов НАТО, генсек альянса отметили, что Грузия является достойным, важным и ответственным партнером.

Он подчеркнул, что все единогласно зафиксировали тот впечатляющий прогресс, который достигла Грузия, и было отмечено, что этот прогресс является примером для других стран-претендентов на вступление в альянс.

"Несколько стран на сессии потребовали немедленно предоставить Грузии ПДЧ. В конечном итоге все страны согласны с тем, что сегодня у Грузии есть все практические инструменты, чтобы подготовиться к членству и что вместе необходимо работать, чтобы было открыто окно политических возможностей и Грузия готова к этому диалогу", - сказал Т.Пхаладзе.

Между тем, как сообщает администрация президента Грузии, на указанной встрече Г.Маргвелашвили заявил, что, по его мнению, ответом на ту политику, которую Россия осуществляет в отношении молодых демократий (Грузии и Украины) должно стать новое расширение НАТО.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРОГРЕСС, НАТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]