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Дальнее зарубежье 12.07.2018 16:21

Меркель: все участники НАТО заявили о приверженности блоку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что все участники саммита НАТО подтвердили приверженность Североатлантическому альянсу.

"У нас был очень интенсивный саммит. Американский президент потребовал изменить распределение нагрузки в альянсе, однако в конце все дали понять, что мы стоим на этом пути, и это отвечает нашим собственным интересам", - сказала А.Меркель по итогам саммита НАТО.

При этом канцлер подчеркнула, что Берлин осознает необходимость повышения расходов на оборону.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, НАТО, ПРИВЕРЖЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]