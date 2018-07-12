Меркель: все участники НАТО заявили о приверженности блоку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что все участники саммита НАТО подтвердили приверженность Североатлантическому альянсу.

"У нас был очень интенсивный саммит. Американский президент потребовал изменить распределение нагрузки в альянсе, однако в конце все дали понять, что мы стоим на этом пути, и это отвечает нашим собственным интересам", - сказала А.Меркель по итогам саммита НАТО.

При этом канцлер подчеркнула, что Берлин осознает необходимость повышения расходов на оборону.