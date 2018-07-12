Трамп ждет, когда Иран попросит Вашингтон о сделке

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Брюсселе заявил, что намерен дождаться от Ирана просьбы о сделке с Вашингтоном.
"Иранские власти на данный момент ведут себя с США куда с большим уважением. Они испытывают огромные трудности сейчас. Иран в какой-то момент свяжется со мной и попросит о сделке, и мы эту сделку заключим", - сказал Д.Трамп.
В мае 2018 года Д.Трамп, называвший неоднократно сделку "шестерки" с Ираном по атому "худшей сделкой в истории США", объявил о том, что США отказываются от своих обязательств и выходят из соглашения. Он подчеркнул тогда, что США намерены в полной мере восстановить санкции против Ирана, если не будет заключена новая, более выгодная Вашингтону сделка.
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