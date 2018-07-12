Макрон сообщил, что Трамп в Брюсселе ни разу не упоминал о возможности выхода США из НАТО

Президент США Дональд Трамп за время пребывания на саммите НАТО в Брюсселе ни разу не упоминал о возможности выхода его страны из альянса, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.
"Дональд Трамп ни в ходе наших двусторонних контактов, ни во время общих мероприятий не упоминал о возможности выхода США из НАТО", - заявил он на пресс-конференции в Брюсселе.
По мнению Э.Макрона, Д.Трамп придает НАТО большое значение.
Ранее Д.Трамп не раз подвергал критике союзников по НАТО, указывая на то, что они выделяют недостаточные средства на оборону.
По сообщениям СМИ, накануне он предложил увеличить цель по оборонным расходам для стран НАТО с 2% ВВП до 4% ВВП.
Ранее в четверг издание "Политико" со ссылкой на источники сообщило, что президент США даже пригрозил выйти из Североатлантического альянса, если члены НАТО не согласятся увеличить расходы на оборону.
"Президент США Дональд Трамп угрожал порвать с НАТО и заниматься безопасностью Америки в одностороннем порядке, если союзники немедленно не достигнут целей, подразумевающих более высокие оборонные траты, заявляют официальные лица НАТО и дипломаты", - говорилось в сообщении издания.
На пресс-конференции в четверг американский лидер в свою очередь заявил, что "верит в НАТО", а также назвал саммит "успешным и фантастическим".
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