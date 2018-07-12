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Регион 12.07.2018 17:04

Макрон собирается на встрече с Путиным в Москве обсудить спорные вопросы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что намерен в воскресенье в ходе визита в РФ поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о главных спорных вопросах.

"В воскресенье наши переговоры будут нацелены на то, чтобы поднять эти вопросы", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Э.Макрон напомнил, что, в частности считает важной тему Украины, Минских договоренностей и деэскалации в восточноевропейском регионе.

Также он напомнил, что считает важной тему разоружения, которую, как он ожидает, затронет с В.Путиным и Д.Трамп в ходе встречи в Хельсинки.

Э.Макрон заявил, что выступает за диалог с Россией. "Но при этом мы не должны отказываться от наших принципов", - предупредил он.

Также Э.Макрон подчеркнул, что не видит возможности отказываться от Минских договоренностей.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]