Макрон собирается на встрече с Путиным в Москве обсудить спорные вопросы

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в четверг, что намерен в воскресенье в ходе визита в РФ поговорить с российским президентом Владимиром Путиным о главных спорных вопросах.
"В воскресенье наши переговоры будут нацелены на то, чтобы поднять эти вопросы", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.
Э.Макрон напомнил, что, в частности считает важной тему Украины, Минских договоренностей и деэскалации в восточноевропейском регионе.
Также он напомнил, что считает важной тему разоружения, которую, как он ожидает, затронет с В.Путиным и Д.Трамп в ходе встречи в Хельсинки.
Э.Макрон заявил, что выступает за диалог с Россией. "Но при этом мы не должны отказываться от наших принципов", - предупредил он.
Также Э.Макрон подчеркнул, что не видит возможности отказываться от Минских договоренностей.
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