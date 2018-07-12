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Дальнее зарубежье 12.07.2018 17:15

Макрон говорил с Трампом о саммите в Хельсинки, надеется на обсуждение США и Россией темы разоружения

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что говорил со своим американским коллегой Дональдом Трампом о важности переговоров с президентом РФ Путиным в Хельсинки.

"Я сообщил ему, что переговоры, которые у него состоятся в понедельник в Хельсинки, будут принципиально важными", - сказал Э.Макрон на пресс-конференции в Брюсселе в четверг.

По словам президента Франции, на саммите важно поднять такие темы как "разоружение и обязательства обеих сторон по этому вопросу, возобновление переговоров по СНВ и по многополярному мировому порядку".

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пройдет 16 июля в Хельсинки.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее заявил, что на саммите пойдет "очень серьезный разговор по очень непростым вопросам". Он отмечал, что лидеры, в частности, будут "комплексно обсуждать" сирийскую тематику.

Между тем, ранее в четверг американский лидер на пресс-конференции по итогам саммита НАТО выразил надежду на то, что встреча может привести к "чему-то очень продуктивному". Он также сообщил о намерениях обсудить с В.Путиным тему вмешательства в американские выборы, Сирию и Украину.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, США, РОССИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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