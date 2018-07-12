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Культура 12.07.2018 17:22

Великобритания одобрила сделку по покупке Sky американской компанией 21st Century Fox

Британские власти не намерены препятствовать сделке по покупке американской компанией 21st Century Fox Inc. европейского телевизионного гиганта Sky Plc.

Министерство цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании одобрило сделку между Fox и Sky, говорится в пресс-релизе Fox.

Накануне Fox повысила предложение о покупке британской Sky до 14 фунтов стерлингов за акцию, что соответствует оценке британского оператора платного телевидения на уровне 24,5 млрд фунтов ($32 млрд).

Fox, уже владеющая около 39% акций Sky, заявила, что готова будет выкупить оставшиеся бумаги компании при условии одобрения сделки британским регулятором.

Чуть позже новый шаг сделал конкурент Fox в битве за Sky - Comcast, который улучшил сумму своего предложения за британскую компанию до 14,75 фунта за акцию. Comcast также получила разрешение правительства Великобритании на покупку Sky.

При этом от Fox британские власти потребовали некоторых уступок, в частности, продажи новостного подразделения Sky News

На Sky News, а также ряд других активов Fox, претендует Walt Disney Corp. При этом Comcast конкурирует с Disney за ряд развлекательных активов Fox, включая ее долю в Sky.

Sky является ведущим оператором платного телевидения в Австрии, Великобритании, Германии, Ирландии и Италии, тогда как 21st Century Fox владеет одной из шести крупнейших голливудских киностудий (20th Century Fox) и телеканалами, включая пакеты Fox и National Geographic.

Comcast является вторым по величине оператором кабельного телевидения в мире, а также предоставляет телефонные и интернет-услуги, владеет студией Universal Pictures и тематическими парками развлечений Universal Parks & Resorts.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЕДИАКОМПАНИИ, СДЕЛКА, ОДОБРЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]