Глава МИД Азербайджана провел переговоры в Брюсселе с госсекретарем США

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретились в четверг с госсекретарем и министром обороны США Майком Помпео и Джеймсом Маттисом, сообщают азербайджанские официальные СМИ.

Встреча состоялась на полях саммита НАТО в Брюсселе.

Ф.Исазаде