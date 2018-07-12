Глава МИД Азербайджана провел переговоры в Брюсселе с госсекретарем США

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретились в четверг с госсекретарем и министром обороны США Майком Помпео и Джеймсом Маттисом, сообщают азербайджанские официальные СМИ.
Встреча состоялась на полях саммита НАТО в Брюсселе.
Ф.Исазаде
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