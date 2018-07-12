"Позитивная агрессия" Трампа по финансированию НАТО сработала, считает президент Литвы

Президент Литвы Даля Грибаускайте охарактеризовала давление президента США Дональда Трампа на союзников по НАТО в вопросе финансирования обороны как "позитивную агрессию", которая принесла успех.

"Мы все еще раз подтверждаем, что давление президента Д.Трампа сработало. То, что я называю "позитивной агрессией", в хорошем смысле", - сказала Д.Грибаускайте журналистам в четверг в Брюсселе.

Так она отозвалась о незапланированной встрече лидеров стран НАТО по финансированию Альянса, состоявшейся по инициативе Д.Трампа.

По словам Д.Грибаускайте, участники этой встречи подтвердили, что страны-члены к 2024 году будут выделять на оборону минимум 2% от внутреннего валового продукта.

Президент также подчеркнула, что за последние годы вместе союзники выделили на оборону на 33 млрд долларов (28,3 млрд евро) больше.

"Для нас, для Литвы это особенно хорошо. Ведь было больше учений, больше и лучше обеспечены армии наших партнеров в нашей стране и регионе", - сказала Д.Грибаускайте.

После внеплановой встречи в Брюсселе Д.Трамп заявил, что обязательства его страны перед НАТО "остаются очень прочными".

Советник президента Литвы Нериюс Алексеюнас сообщил агентству BNS, что сообщения СМИ о том, что Д.Трамп на встрече пригрозил выйти из НАТО, являются ложными. Он отметил, что руководитель США призвал глав других стран более активно повышать расходы на оборону и назвал нынешнюю ситуацию неприемлемой.

Литва в этом году обещает выделить на нужды обороны 2% от ВВП. Для этого, возможно, придется увеличить более чем на десять миллионов евро оборонный бюджет этого года.