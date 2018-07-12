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Финансы 12.07.2018 16:30

ЕБРР выделяет азербайджанскому перевозчику Xaliq Faiqoqlu кредит в размере $6 млн на покупку 35 новых автобусов

Европейский банк реконструкции и развитии (ЕБРР) одобрил кредит крупнейшему частному пассажирскому автобусному оператору в Баку ООО "Xaliq Faiqoqlu" в размере $6 млн в манатном эквиваленте, отмечается в сообщении банка.

"Кредитные средства выделены на покупку 35 низкопольных дизельных автобусов. Xaliq Faiqoqlu в настоящее время обеспечивает более 20% перевозок пассажиров автобусами в Баку, в 2017 году компанией перевезло более 100 млн пассажиров. Кредит способствует превращению Xaliq Faiqoqlu в современного оператора городского транспорта", - отмечается в сообщении банка.

ЕБРР подчеркивает, что перегруженность и перенаселенность серьезно сказываются на населении Баку, необходимы как инвестиции, так и новые подходы для улучшения ситуации.

Новые автобусы, которые будут соответствовать стандартам Евро-6, позволят компании сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 2 883 тонны.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 2,8 млрд евро на финансирование свыше 160 проектов в Азербайджане.

А.Азизов

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Тэги: ЕБРР, ТРАНСПОРТ, КРЕДИТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]