ЕБРР выделяет азербайджанскому перевозчику Xaliq Faiqoqlu кредит в размере $6 млн на покупку 35 новых автобусов

Европейский банк реконструкции и развитии (ЕБРР) одобрил кредит крупнейшему частному пассажирскому автобусному оператору в Баку ООО "Xaliq Faiqoqlu" в размере $6 млн в манатном эквиваленте, отмечается в сообщении банка.

"Кредитные средства выделены на покупку 35 низкопольных дизельных автобусов. Xaliq Faiqoqlu в настоящее время обеспечивает более 20% перевозок пассажиров автобусами в Баку, в 2017 году компанией перевезло более 100 млн пассажиров. Кредит способствует превращению Xaliq Faiqoqlu в современного оператора городского транспорта", - отмечается в сообщении банка.

ЕБРР подчеркивает, что перегруженность и перенаселенность серьезно сказываются на населении Баку, необходимы как инвестиции, так и новые подходы для улучшения ситуации.

Новые автобусы, которые будут соответствовать стандартам Евро-6, позволят компании сократить ежегодные выбросы углекислого газа на 2 883 тонны.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. ЕБРР до сих пор выделил более 2,8 млрд евро на финансирование свыше 160 проектов в Азербайджане.

А.Азизов