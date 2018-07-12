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Финансы 12.07.2018 17:51

Британские банки утратят беспрепятственный доступ к рынку ЕС согласно новому плану Мэй по Brexit

Правительство Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй предпочло "мягкий" вариант вывода страны из Европейского союза (Brexit) - без полного отказа от действующих торговых и экономических соглашений, но при этом Лондон отказался от идеи обеспечить британским банкам беспрепятственный доступ к единому рынку.

В четверг британское правительство опубликовало новый план Brexit в форме так называемой "белой книги" (white paper).

Ранее министр Великобритании по делам Brexit Доминик Рааб заявил, что, несмотря на соглашение с правилами ЕС в сфере торговли, Лондон оставит за собой право голоса в этом вопросе.

Текущая версия "белой книги" на 120 страницах (были и предварительные варианты в прошлом году) считается самым важным и полным документом о Brexit, опубликованным после принятия решения о выходе из ЕС на референдуме в июне 2016 года. Financial Times сравнивает планы Лондона с соглашением об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Новый документ британского кабинета министров стремится сохранить свободу передвижения квалифицированных работников и студентов между Великобританией и ЕС на переходный период, то есть до конца 2020 года. "Следует отдать должное глубине взаимоотношений и тесным связям между жителями Великобритании и ЕС", - отмечается в "белой книге".

На это время правительство Великобритании готово разрешить гражданам ЕС безвизовый доступ в страну в туристических целях и даже для временной работы - в обмен на аналогичные условия со стороны стран континента. Однако после завершения переходного периода от свободы передвижения придется отказаться.

Предполагается, что публикация планов британского правительства позволит ускорить ход переговоров с Брюсселем и согласовать окончательные условия осенью. Т.Мэй заявила, что хотела бы, чтобы переговоры "продвигались в хорошем темпе".

Как пишет The Guardian, представление "белой книги" в Палате общин британского парламента было хаотическим, поскольку депутаты не получили экземпляры документа и не могли изучать его, пока Д.Рааб излагал его основные положения у микрофона.

Ранее сообщалось, что в Великобритании по-прежнему не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. Так, "теневой" министр иностранных дел Британии Эмили Торнберри заявила, что план британского правительства по выходу из ЕС "неполноценен и представляет собой запасной вариант торгового союза".

В прошлую пятницу британские министры согласовали свою позицию по Brexit на переговорах с ЕС. В заявлении правительства от 6 июля отмечается, что Британия намерена создать зону свободной торговли с ЕС, а также будет придерживаться некоторых решений Европейского суда.

В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, WHITE, PAPER


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