Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о новой встрече по Карабаху в ближайшем будущем

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились о проведении еще одной встречи в рамках нагорно-карабахского урегулирования, отмечается в заявление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.
"Министры договорились вновь встретиться в ближайшем будущем под эгидой сопредседателей", - отмечается в сообщении МГ ОБСЕ по итогам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении 11 июля в Брюсселе.
В заявлении отмечается, что на встрече в Брюсселе министры обменялись мнениями относительно текущей ситуации в зоне карабахского конфликта и обсудили следующие шаги для участия в основных переговорах. Стороны также рассмотрели несколько вопросов, включая ряд возможных мер по укреплению доверия.
"Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряженности и предотвращения военной риторики. Сопредседатели также подтвердили свою готовность помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределения", - подчеркивается в сообщении.
Ранее сообщалось, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении длилась почти четыре часа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что стороны сошлись во мнении о необходимости продолжения переговоров в существующем формате. "Министры также обменялись мнениями по последующим шагам для продвижения мирного процесса и планам деятельности сопредседателей", - сказал Х.Гаджиев.
Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Брюсселе проходили с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США).
На встрече также принимал участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.
Ф.Исазаде
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