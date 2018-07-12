Главы МИД Азербайджана и Армении договорились о новой встрече по Карабаху в ближайшем будущем

Главы МИД Азербайджана и Армении Эльмар Мамедъяров и Зограб Мнацаканян договорились о проведении еще одной встречи в рамках нагорно-карабахского урегулирования, отмечается в заявление сопредседателей Минской Группы ОБСЕ.

"Министры договорились вновь встретиться в ближайшем будущем под эгидой сопредседателей", - отмечается в сообщении МГ ОБСЕ по итогам переговоров глав МИД Азербайджана и Армении 11 июля в Брюсселе.

В заявлении отмечается, что на встрече в Брюсселе министры обменялись мнениями относительно текущей ситуации в зоне карабахского конфликта и ​​обсудили следующие шаги для участия в основных переговорах. Стороны также рассмотрели несколько вопросов, включая ряд возможных мер по укреплению доверия.

"Сопредседатели подчеркнули важность снижения напряженности и предотвращения военной риторики. Сопредседатели также подтвердили свою готовность помочь сторонам найти мирное решение конфликта на основе основных принципов Хельсинкского Заключительного акта, в том числе неприменения силы, территориальной целостности и права на самоопределения", - подчеркивается в сообщении.

Ранее сообщалось, что встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении длилась почти четыре часа. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев подчеркнул, что стороны сошлись во мнении о необходимости продолжения переговоров в существующем формате. "Министры также обменялись мнениями по последующим шагам для продвижения мирного процесса и планам деятельности сопредседателей", - сказал Х.Гаджиев.

Переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта в Брюсселе проходили с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США).

На встрече также принимал участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Ф.Исазаде