Президент Азербайджана в Брюсселе встретился с заместителем генсека ООН по политическим вопросам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в Брюсселе встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, сообщает сайт главы государства.

Встреча состоялась в четверг на полях саммита НАТО.

Ф.Исазаде