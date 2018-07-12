Генсек НАТО подтвердил стремление альянса работать над принятием в альянс Грузии и Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что участники саммита НАТО в Брюсселе согласились продолжить работу над принятием в будущем в состав альянса Грузии и Украины.

"Мы также встречались с президентами Грузии и Украины. Вместе мы обсуждали темы, вызывающие беспокойство, включая угрозы Россия для их суверенитета и территориальной целостности. Сегодня мы согласились работать вместе, чтобы подготовить Грузию к вступлению в НАТО", - сказал он.

По словам Й.Столтенберга, альянс по-прежнему поддерживает принятые ранее решения, связанные с желанием Украины вступить в НАТО.

"Мы остаемся верными нашим решениям, принятым в свете стремления Украины присоединиться к альянсу", - сказал генсек.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейших успехов от реформ на Украине. И мы продолжим расширять политическую и практическую поддержку (Украины - ИФ)", - отметил он.