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Регион 12.07.2018 18:04

Генсек НАТО подтвердил стремление альянса работать над принятием в альянс Грузии и Украины

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, что участники саммита НАТО в Брюсселе согласились продолжить работу над принятием в будущем в состав альянса Грузии и Украины.

"Мы также встречались с президентами Грузии и Украины. Вместе мы обсуждали темы, вызывающие беспокойство, включая угрозы Россия для их суверенитета и территориальной целостности. Сегодня мы согласились работать вместе, чтобы подготовить Грузию к вступлению в НАТО", - сказал он.

По словам Й.Столтенберга, альянс по-прежнему поддерживает принятые ранее решения, связанные с желанием Украины вступить в НАТО.

"Мы остаемся верными нашим решениям, принятым в свете стремления Украины присоединиться к альянсу", - сказал генсек.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейших успехов от реформ на Украине. И мы продолжим расширять политическую и практическую поддержку (Украины - ИФ)", - отметил он.

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Тэги: ГЕНСЕК, НАТО, ГРУЗИЯ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]