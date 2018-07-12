Пожар под высоковольтными ЛЭП привел к очередным перебоям энергоснабжениия в Азербайджане

Пожар под высоковольтными ЛЭП на территории Агсуинского района Азербайджана привел к ограничениям в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» глава пресс-службы АО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы.
«Пожар, произошедший по неустановленной причине, в селе Биджо Агсуинского района под высоковольтными ЛЭП, привел к перебоям в энергоснабжении Баку и регионов Азербайджана. В настоящее время выясняются причины пожара», - отметил Я.Бабанлы.
Перебои с энергоснабжением также привели к некоторым проблем в работе Бакинского метрополитена. В частности, по этой причине на 20 минут было остановлено движение поездов и прием пассажиров на двух станциях "фиолетовой ветки" – "Автовокзал" и "Мемар Аджеми". В настоящее время движение в метро восстановлено в нормальном режиме.
В Бакинском транспортном агентстве (БТА) агентству "Интерфакс-Азербайджан" сообщили, что из-за перебоев в энергоснабжения возникли определенные трудности в работе светофоров в Баку. "На некоторых улицах и проспектах Баку эта проблема уже устранена, на других улицах ведутся работы с целью обеспечить нормальное функционирование светофоров", - отметили в пресс-службе агентства.
Как сообщалось, в ночь на 3 июля вышел из строя трансформатор на одной из подстанций Азербайджанской ТЭС. По предварительной информации Госкомиссии, созданной для расследования причин инцидента, авария произошла из-за нарушения проектных требований охлаждения газа в генераторах. По нормативным требованиям температура воды должна составлять 12 градусов, но она составляла 28,5 градусов. В результате весь Азербайджан на несколько часов остался без света.
В результате было прекращено энергоснабжение 39 городов и районов Азербайджана.
В вечерние часы вторника Баку и большая часть Азербайджана вновь остались без света. В настоящее время энергоснабжение в Азербайджане, в том числе в Баку, восстановлено на 100%.
По данным фактам возбуждено уголовное дело по трем статьям: нарушение правил пожарной безопасности, халатность и злоупотребление служебными полномочиями. Созданная экспертная комиссия в течение недели должна установить точные причины аварии на ТЭС.
Ситуация находится под контролем президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Н.Аббасова
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