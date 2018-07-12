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Внешняя политика 12.07.2018 17:17

В Баку ждут с визитом госсекретаря США и главу Пентагона

Глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретились в четверг с госсекретарем и министром обороны США Майком Помпео и Джеймсом Мэттисом, сообщает МИД Азербайджана.

Встреча состоялась на полях саммита НАТО в Брюсселе.

"Э.Мамедъяров и З.Гасанов на встрече пригласили своих американских коллег посетить с визитом Азербайджан. Данное предложение было принято американской стороной", - сообщает МИД Азербайджана.

Внешнеполитическое ведомство отмечает, что собеседники обменялись мнениями по региональным вопросам и выразили удовлетворением уровнем азербайджано-американского партнерства.

Э.Мамедъяров также проинформировал американскую сторону о состоявшейся 11 июля в Брюсселе встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Стефан Висконти - Франция и Эндрю Шофер - США) по нагорно-карабахскому урегулированию.

«Глава МИД выразил важность поддержки территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в итоговом коммюнике саммита НАТО»,- отмечается в сообщении.

Американская сторона, в свою очередь, выразила благодарность Азербайджану за поддержку в миссию НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» и борьбе с терроризмом.

Во встрече такэе принимали участие помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл, старший директор по России и Европе в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл, посол Азербайджана в Вашингтоне Элин Сулейманов и и.о. главы представительства Азербайджана в НАТО Гая Мамедов.

Ф.Исазаде

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Тэги: США, МИД, КОНСУЛЬТАЦИИ


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