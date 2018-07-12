Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9859 RUR   0.0273 GBR   2.2454 TRY   0.3492

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.38 Brent   73.40

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 26° 44° Завтра 26° 33° 14 Июл 25° 34° 15 Июл 24° 34°

Дальнее зарубежье 12.07.2018 17:24

Трамп прибыл в Лондон

Президент США Дональд Трамп приземлился на территории Великобритании, куда приехал встречаться с премьером Терезой Мэй, королевой Елизаветой II, а также сыграть в гольф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в начале следующей недели, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, самолет лидера США приземлился в лондонском аэропорту Станстэд. В Британию американский лидер прибыл из Бельгии, в столице которой завершился саммит лидеров НАТО.

Ожидается, что позднее в четверг Д.Трамп с супругой Меланией посетят ужин в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир, организованный Т.Мэй. Среди порядка 100 гостей на ужине будут британские бизнесмены, представляющие различные экономические секторы, на Даунинг-стрит пояснили, что на ужине "отпразднуют крепкие деловые связи" между США и Великобританией.

Ночь на пятницу президент США с супругой проведут в резиденции американского посла в Лондоне в Риджентс-парк.

В пятницу президент США проведет утро и первую половину дня на переговорах с Т.Мэй в загородной резиденции британского премьера под названием Чекерс. Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов.

После встречи с Т.Мэй Д.Трамп с Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.

В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БРИТАНИЯ, ТРАМП, ПРИБЫТИЕ


Похожие новости


США и Великобритания опасаются утечки информации о технологии "стелс" при одновременной покупке Турцией С-400 и F-35 Трамп может задержаться с визитом в Великобритании ради игры в гольф - СМИ Борис Джонсон отправляется в США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения соглашения по иранскому атому Мэй заявила Трампу, что для удара по Сирии нужно больше доказательств применения химоружия Дамаском - СМИ В Лондоне открылось новое здание посольства США, построенное за $1 млрд В Черное море зашли ракетный крейсер и эсминец ВМС США

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]