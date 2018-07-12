Трамп прибыл в Лондон

Президент США Дональд Трамп приземлился на территории Великобритании, куда приехал встречаться с премьером Терезой Мэй, королевой Елизаветой II, а также сыграть в гольф перед встречей с российским лидером Владимиром Путиным в начале следующей недели, сообщает в четверг агентство "Ассошиэйтед пресс".
По его данным, самолет лидера США приземлился в лондонском аэропорту Станстэд. В Британию американский лидер прибыл из Бельгии, в столице которой завершился саммит лидеров НАТО.
Ожидается, что позднее в четверг Д.Трамп с супругой Меланией посетят ужин в Бленхеймском дворце в графстве Оксфордшир, организованный Т.Мэй. Среди порядка 100 гостей на ужине будут британские бизнесмены, представляющие различные экономические секторы, на Даунинг-стрит пояснили, что на ужине "отпразднуют крепкие деловые связи" между США и Великобританией.
Ночь на пятницу президент США с супругой проведут в резиденции американского посла в Лондоне в Риджентс-парк.
В пятницу президент США проведет утро и первую половину дня на переговорах с Т.Мэй в загородной резиденции британского премьера под названием Чекерс. Ожидается, что там стороны обсудят ряд международных вопросов.
После встречи с Т.Мэй Д.Трамп с Меланией направятся в Виндзорский замок в графстве Беркшир, где у них запланирована встреча с королевой Великобритании Елизаветой II.
В пятницу вечером президент США и первая леди отправятся в Шотландию, где, как ожидается, они посетят гольф-клуб и отель Trump Turnberry и гольф-клуб Trump International Golf Links Scotland.
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