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Экология 12.07.2018 17:45

В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,8

На территории Китая в четверг в 19:20 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения находился в 381 км на юго-восток от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 10.1, координаты эпицентра 42.23 градуса северной широты, 81.36 градуса восточной долготы. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, отмечают сейсмологи.

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Тэги: КИТАЙ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]