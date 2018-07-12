В Китае произошло землетрясение магнитудой 4,8

На территории Китая в четверг в 19:20 по времени Астаны произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Эпицентр землетрясения находился в 381 км на юго-восток от Алматы.

Энергетический класс землетрясения 10.1, координаты эпицентра 42.23 градуса северной широты, 81.36 градуса восточной долготы. Глубина 10 км.

Сведений об ощутимости (по шкале МSК-64) нет, отмечают сейсмологи.