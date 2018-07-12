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Происшествия 12.07.2018 17:54

Энергоснабжение Баку, Абшерона и ряда регионов Азербайджана ограничено на 27%, объекты госзначения обеспечены электроэнергией на 100% - Азеришыг

Энергоснабжение Баку, Абшеронского полуострова и ряда регионов страны осуществляется с ограничением на 27%, отмечается в сообщении АО «Азеришыг».

«В результате пожара под Абшеронской 500-киловольной ЛЭП в селе Биджо Агсуинского района энергоснабжение Баку, Абшеронского полуострова и регионов Азербайджана ограничено на 27%», - отмечается в информации.

По данным Азеришыг, в полном объеме обеспечено энергоснабжение объектов I-ой категории значимости – Бакинского метрополитена, Бакинского международного аэропорта Гейдар Алиев, систем водоснабжения и канализации, объектов государственного значения.

«В отношении энергоснабжения указанных объектов ограничений не применялось, они снабжаются электроэнергией в полном объеме», - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось ранее, пожар под высоковольтными ЛЭП на территории Агсуинского района Азербайджана привел в 16:00 по местному времени к ограничениям в четверг в энергоснабжении в Баку и ряда регионов страны, сообщил глава пресс-службы АО «Азерэнержи» Яхья Бабанлы. По его словам, в настоящее время выясняются причины пожара.

В настоящее время подача электроэнергии постепенно восстанавливается.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]