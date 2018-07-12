Баку приветствует поддержку ЕС и НАТО территориальной целостности и суверенитета Азербайджана – МИД

Азербайджан приветствует поддержку территориальной целостности и суверенитета страны в итоговом коммюнике саммита НАТО и документе о приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Азербайджан приветствует поддержку Евросоюза и стран-членов НАТО, высказанную в очередной раз, территориальной целостности, суверенитета и незыблемости границ страны в документе о приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС (подписана 11 июля 2018 года – ИФ) и итоговом коммюнике саммита НАТО»,- говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг.

Ф.Исазаде