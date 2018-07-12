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Внешняя политика 12.07.2018 18:02

Баку приветствует поддержку ЕС и НАТО территориальной целостности и суверенитета Азербайджана – МИД

Азербайджан приветствует поддержку территориальной целостности и суверенитета страны в итоговом коммюнике саммита НАТО и документе о приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства страны.

«Азербайджан приветствует поддержку Евросоюза и стран-членов НАТО, высказанную в очередной раз, территориальной целостности, суверенитета и незыблемости границ страны в документе о приоритетах партнерства Азербайджан-ЕС (подписана 11 июля 2018 года – ИФ) и итоговом коммюнике саммита НАТО»,- говорится в сообщении МИД, распространенном в четверг.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ЕС, НАТО, ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]