МИД Азербайджана обвинил премьера Армении в дезинформации международного сообщества

Сведения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о росте напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта являются ложью, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Сведения о наблюдающемся якобы росте напряжённости на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск, распространённые премьер-министром Армении в ходе встреч, проведённых им в Брюсселе, являются ложью и дезинформацией»,- заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

«Реальная оперативная обстановка и имеющиеся факты подтверждают совершенно обратное», - добавил он.

Он подчеркнул, что руководство Армении пытается обмануть международное сообщество. «Однако, международное сообщество обладает полной и точной информацией о реальной ситуации»,- сказал Х.Гаджиев.

По его словам, подобная деятельность премьер-министра Армении предназначена лишь для внутреннего потребления и преследует цель защитить нелегитимную власть.

«Период эйфории подходит к концу. Н.Пашинян, говоря о не имеющей никакого отношения к Армении демократии и правах человека, пытается оправдать свой приход к власти недемократическим путём, через государственный переворот. Мы рекомендовали бы армянскому руководству, наконец, опомниться и осознать реалии»,- заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

Х.Гаджиев подчеркнул, что реалии состоят в том, что «в корне стоящих перед Арменией проблем лежит самоубийственная политика, проводимая Ереваном в отношении к соседям.

«Эта политика разрушает независимость и суверенитет Армении и ведёт её к пропасти бедности и нестабильности»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде