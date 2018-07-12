МИД Азербайджана обвинил премьера Армении в дезинформации международного сообщества

Сведения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о росте напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта являются ложью, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Сведения о наблюдающемся якобы росте напряжённости на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск, распространённые премьер-министром Армении в ходе встреч, проведённых им в Брюсселе, являются ложью и дезинформацией»,- заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".
«Реальная оперативная обстановка и имеющиеся факты подтверждают совершенно обратное», - добавил он.
Он подчеркнул, что руководство Армении пытается обмануть международное сообщество. «Однако, международное сообщество обладает полной и точной информацией о реальной ситуации»,- сказал Х.Гаджиев.
По его словам, подобная деятельность премьер-министра Армении предназначена лишь для внутреннего потребления и преследует цель защитить нелегитимную власть.
«Период эйфории подходит к концу. Н.Пашинян, говоря о не имеющей никакого отношения к Армении демократии и правах человека, пытается оправдать свой приход к власти недемократическим путём, через государственный переворот. Мы рекомендовали бы армянскому руководству, наконец, опомниться и осознать реалии»,- заявил официальный представитель МИД Азербайджана.
Х.Гаджиев подчеркнул, что реалии состоят в том, что «в корне стоящих перед Арменией проблем лежит самоубийственная политика, проводимая Ереваном в отношении к соседям.
«Эта политика разрушает независимость и суверенитет Армении и ведёт её к пропасти бедности и нестабильности»,- подчеркнул он.
Ф.Исазаде
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