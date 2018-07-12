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Карабахский конфликт 12.07.2018 18:10

МИД Азербайджана обвинил премьера Армении в дезинформации международного сообщества

Сведения премьер-министра Армении Никола Пашиняна о росте напряженности в зоне нагорно-карабахского конфликта являются ложью, заявил глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Сведения о наблюдающемся якобы росте напряжённости на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения войск, распространённые премьер-министром Армении в ходе встреч, проведённых им в Брюсселе, являются ложью и дезинформацией»,- заявил Х.Гаджиев агентству "Интерфакс-Азербайджан".

«Реальная оперативная обстановка и имеющиеся факты подтверждают совершенно обратное», - добавил он.

Он подчеркнул, что руководство Армении пытается обмануть международное сообщество. «Однако, международное сообщество обладает полной и точной информацией о реальной ситуации»,- сказал Х.Гаджиев.

По его словам, подобная деятельность премьер-министра Армении предназначена лишь для внутреннего потребления и преследует цель защитить нелегитимную власть.

«Период эйфории подходит к концу. Н.Пашинян, говоря о не имеющей никакого отношения к Армении демократии и правах человека, пытается оправдать свой приход к власти недемократическим путём, через государственный переворот. Мы рекомендовали бы армянскому руководству, наконец, опомниться и осознать реалии»,- заявил официальный представитель МИД Азербайджана.

Х.Гаджиев подчеркнул, что реалии состоят в том, что «в корне стоящих перед Арменией проблем лежит самоубийственная политика, проводимая Ереваном в отношении к соседям.

«Эта политика разрушает независимость и суверенитет Армении и ведёт её к пропасти бедности и нестабильности»,- подчеркнул он.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИД, ПАШИНЯН, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]