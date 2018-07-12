Делегацию Украины на трехсторонних переговорах по газу в Берлине возглавит глава МИД

Делегацию Украины на трехсторонних переговорах с РФ и Европейским Союзом по условиям транспортировки газа возглавит министр иностранных дел Павел Климкин.
Согласно сообщению на официальном сайте Совета ЕС, в консультациях 17 июля в представительстве ЕС в Берлине также примут участие министр энергетики РФ Александр Новак и представители "Нафтогаза" и "Газпрома".
По словам зампредседателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Мароша Шефчовича, трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска решения газовых вопросов и транзита газа через Украину после 2019 года.
"ЕС взял на себя обязательство содействовать этому трехстороннему процессу, который в прошлом оказался эффективным для достижения ощутимых и позитивных результатов", - говорится в сообщении.
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