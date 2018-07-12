Правоохранительные органы Азербайджана арестовали девять человек по делу об убийстве полицейских в Гяндже

Девять человек арестованы по делу о событиях в Гяндже, где были убиты двое сотрудников полиции, говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана.

Генеральный прокурор Закир Гаралов, министр внутренних дел Рамиль Усубов и глава Службы государственной безопасности Мадат Гулиев провели в четверг в Гяндже расширенное совещание с руководством следственно-оперативной группы по гянджинским событиям.

В совместном заявлении Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана, главам вышеуказанных силовых ведомств было доложено о проделанной работе.

"Решением суда в отношении девяти человек, причастных к кровавому преступлению (убийству офицеров полиции в Гяндже), была принята мера пресечения в виде ареста",- говорится сообщении.

Главы Генпрокуратуры, МВД и СГБ Азербайджана дали указания о повышении интенсификации следственных мероприятий по поимке других участников преступления.

Как сообщалось ранее, вечером 10 июля во время пресечения несанкционированной акции в городе Гянджа (второй по величине город страны) погибли двое офицеров полиции - замначальник Главного управления полиции Гянджи, полковник Ильгар Балакишиев, а также замначальник Управления полиции Низаминского района Гянджи, полковник-лейтенант Самед Аббасов.

Власти Азербайджана утверждают, что акцию устроила радикальная религиозная группа из 150-200 человек. Участники акции оказали сопротивление полиции с использованием колющих и режущих предметов. По данным МВД, было задержано 40 участников акции.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Проводятся следственные мероприятия с целью выявления и привлечение к ответственности всех организаторов и участников акции.

Ранее сообщалось, что акция проводилась в поддержку Юниса Сафарова, задержанного за организацию покушения 3 июля на главу Исполнительной власти Гянджи Эльмара Велиева, который в результате инцидента получил ранения.

В совместном заявлении пресс-служб Генпрокуратуры, МВД и Службы Госбезопасности Азербайджана отмечается, что уроженец города Гянджа Ю.Сафаров является гражданином России. В 2016 году в течение 8 месяцев проживал в городе Гум (Иран), а также "вместе с гражданином Азербайджана Расимом Асадовым прошел боевую подготовку в рядах вооруженных формирований на территории Сирии".

Следствие квалифицировало действия Ю.Сафарова как спланированный теракт с целью установления в Азербайджане исламского государства, управляемого законами шариата. Для этого, как предполагает следствие, он должен был убить нескольких государственных чиновников с целью создания в республике ажиотажа, хаоса и страха, с конечной целью насильственного захвата власти.

Кроме того, отмечается, что Ю.Сафаров также подготовил видеообращение от имени движения "Мусульманское единство" и распространил его среди своих единомышленников за рубежом, которое должно было распространиться на территории Азербайджана в случае, если бы теракт в Гяндже удался. В своем обращении Ю.Сафаров призвал жителей страны к вооруженной борьбе против должностных лиц.

Ф.Исазаде