Порошенко выступает за закупку российского газа на границе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко считает оптимальной моделью покупку Украиной российского газа на украинско-российский границе.

На пресс-конференции в четверг в Брюсселе он отметил, что среди следующих приоритетов на пути интеграции Украины "в европейские модели, в европейские сектора" после получения безвизового режима и выполнения первой части программы по соглашению об ассоциации с ЕС будет, в частности, энергетический союз, включая вопросы энергетической безопасности.

"А это не только "Северный поток-2", это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, когда Украина, как часть Европы, покупала бы российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", - подчеркнул П.Порошенко.