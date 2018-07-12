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Регион 12.07.2018 20:03

Порошенко выступает за закупку российского газа на границе с РФ

Президент Украины Петр Порошенко считает оптимальной моделью покупку Украиной российского газа на украинско-российский границе.

На пресс-конференции в четверг в Брюсселе он отметил, что среди следующих приоритетов на пути интеграции Украины "в европейские модели, в европейские сектора" после получения безвизового режима и выполнения первой части программы по соглашению об ассоциации с ЕС будет, в частности, энергетический союз, включая вопросы энергетической безопасности.

"А это не только "Северный поток-2", это и юрисдикция, и соответствующие правила и нормы. И в данном случае я считал бы, что наиболее эффективным было бы, когда Украина, как часть Европы, покупала бы российский газ на украинско-российской границе. Это бы обеспечило и соответствующий уровень энергетической безопасности, и прекратило бы любые инсинуации", - подчеркнул П.Порошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ГАЗ, ПОКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]