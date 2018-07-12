США выразили поддержку Греции после решения о высылке российских дипломатов

США считают правильным решение Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд на территорию государства еще двум, сообщает в четверг в Twitter представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.

"Греция выслала двух российских представителей и запретила въезд двум другим за попытку вмешаться в политику Греции", - написала она в Twitter.

"Мы поддерживаем Грецию, защищающую свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение", - добавила Х.Нойерт.

В среду газета "Катимерини" сообщила о решении Афин выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства.

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Греции повлечет за собой зеркальные последствия и не привнесет позитива в двусторонние отношения Москвы и Афин.