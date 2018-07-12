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Дальнее зарубежье 12.07.2018 20:55

США выразили поддержку Греции после решения о высылке российских дипломатов

США считают правильным решение Греции выслать двух российских дипломатов и запретить въезд на территорию государства еще двум, сообщает в четверг в Twitter представитель американского госдепартамента Хизер Нойерт.

"Греция выслала двух российских представителей и запретила въезд двум другим за попытку вмешаться в политику Греции", - написала она в Twitter.

"Мы поддерживаем Грецию, защищающую свой суверенитет. Россия должна прекратить свое дестабилизирующее поведение", - добавила Х.Нойерт.

В среду газета "Катимерини" сообщила о решении Афин выслать двух российских дипломатов, еще двум запрещен въезд в страну, их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства.

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается такой чувствительной внутренней проблемы, как соглашение между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией вокруг названия этого соседнего государства.

В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Греции повлечет за собой зеркальные последствия и не привнесет позитива в двусторонние отношения Москвы и Афин.

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Тэги: США, РОССИЯ, ГРЕЦИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]